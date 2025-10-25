15.1 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Terremoto in provincia di Avellino, scossa di magnitudo 4 in Irpinia

REDAZIONE
(Adnkronos) – Forte scossa di terremoto oggi sabato 25 ottobre in provincia di Avellino. Secondo la stima provvisoria dell’Ingv il sisma, registrato alle 21.49 in Irpinia, avrebbe raggiunto 4 di magnitudo. 

La nuova scossa, avvertita in tutte le province della Campania, in particolare nel Salernitano e in diversi quartieri di Napoli, si è verificata a 1 km da Montefredane, a una profondità di 14.1 km. 

La gente sì è riversata in strada in diverse cittadine dell’Irpinia. 

Ieri una scossa di magnitudo 3.6 si era verificata nella zona di Grottolella. “La zona interessata dal terremoto di oggi (ieri, ndr) non è quella degli eventi sismici più importanti nelle aree interne della Campania, come i terremoti dell’Irpinia del 1980 e 1962”, aveva detto all’Adnkronos il presidente dell’Ingv, Fabio Florindo. 

“Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni”, rendono noto, con un post su X, i vigili del fuoco. 

 

cronaca

