Terremoto in Tonga, sisma di magnitudo 7.1: allerta tsunami

(Adnkronos) – Un sisma di magnitudo 7.1 è stato registrato al largo delle isole di Tonga, nell’Oceano Pacifico, e in conseguenza è stato diramato un allerta tsunami. Lo rende noto l’Usgs, l’U.S. Geological Survey. Il terremoto è avvenuto a una profondità di 10 chilometri, ha segnalato il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze. “Si possono verificare pericolose onde di tsunami causate da questo terremoto entro un raggio di 300 chilometri dall’epicentro, lungo la costa di Tonga”, ha affermato il sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti. L’arcipelago di Tonga è formato da 170 isole, situate nell’Oceano Pacifico. Il ministero dell’Interno francese ha ricordato che questo arcipelago “si trova in una zona di attività sismica (Cintura di fuoco del Pacifico) e può essere soggetto a tsunami in seguito a forti terremoti”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)