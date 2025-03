Terremoto, Lollobrigida: “Corretta gestione bosco contrasta il dissesto idrogeologico”

(Adnkronos) – “L’utilizzo della filiera del legno” in un’ottica di “corretta gestione, e non di abbandono, del bosco, permette di contrastare il dissesto idrogeologico e di creare economia”. Sono le parole di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, all’incontro organizzato presso la sede del Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, e dedicato alla presentazione delle iniziative volte a favorire l’utilizzo del legno nell’edilizia nel cantiere edile più grande d’Europa: quello del cratere sisma 2016-2017, nell’Appennino centrale. “Finalmente abbiamo una struttura commissariale efficiente per valorizzare il territorio colpito dal sisma – afferma il ministro – che porta a casa risultati per le popolazioni colpite dal terremoto”, anzitutto “sul piano umano delle persone, che ne sono state offese” e, successivamente “sul piano economico. Rilanciare queste aree significa ricreare una condizione economica di vivibilità, addirittura invertendo un flusso, non legato esclusivamente al terremoto, di spopolamento delle zone”. Oggi sono stati presentati “esempi virtuosi, sia sul piano del lavoro, in quanto si parla addirittura di 4mila posti di lavoro in quelle aree; sia sul piano dell’economia, del rilancio e dello sviluppo”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)