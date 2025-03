Terremoto Myanmar, nuove scosse. A Bangkok vittime salgono ancora

(Adnkronos) – La terra continua a tremare in Myanmar dopo il violentissimo terremoto di 7.7 di venerdì che ha mietuto oltre 16mila vittime e il cui numero si aggrava di ora in ora. Nella notte – la tarda mattinata in Myanmar – l’istituto geosismico americano (Usgs) ha registrato un nuovo sisma di magnitudo 5.1 nei pressi della capitale Naypyidaw e un’altra scossa di 4.2 alcune ore prima a nord di Mandalay. Intanto il governo ombra di opposizione democratica del Paese ha annunciato una sospensione unilaterale di due settimane nei combattimenti contro la giunta militare al potere che continua a bombardare i ribelli nonostante la tragedia che sta attraversano il Paese. Le “operazioni di difesa”, avverte però l’opposizione saranno escluse da questa tregua. La “sospensione di tutte le operazioni militari offensive” sarà applicata nelle “aree colpite dal terremoto e nei distretti correlati”, ha dichiarato il National Unity Government (Nug) su X. Secondo quanto riportato dai media, la giunta militare ha continuato i suoi attacchi contro i gruppi ribelli anche nelle ore immediatamente successive al sisma. In un’intervista alla Bbc, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Tom Andrews, ha esortato la giunta a fermare tutte le operazioni militari. Il Nug combatte contro la giunta dal colpo di Stato militare del 2021. Il bilancio delle vittime in Myanmar è finora di 1.644 morti e oltre 3.400 feriti, ma il numero potrebbe aumentare di migliaia a causa della vicinanza di aree densamente popolate e della vulnerabilità di molte strutture. Anche in Thailandia il numero di morti continua ad aggravarsi. Il bilancio delle vittime del terremoto a Bangkok sono salite ufficialmente a 17. L’Autorità Metropolitana della capitale thailandese ha reso noto che 32 persone sono rimaste ferite e 83 risultano ancora irreperibili, la maggior parte delle quali provenienti dal sito di un grattacielo di 30 piani in costruzione crollato a causa del sisma. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)