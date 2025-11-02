17.1 C
Firenze
domenica 2 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Terremoto oggi in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3 nel nord del Paese

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito oggi (intorno all’1.30 della notte tra domenica e lunedì ora locale) il nord dell’Afghanistan. Lo riporta l’Istituto geologico statunitense (Usgs).  

Il sisma si è verificato a Kholm, vicino alla città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh, a una profondità di 10 chilometri, ha precisato l’Usgs. Scosse sono state avvertite anche nella capitale Kabul, secondo quanto riferito dai corrispondenti dell’Afp presenti sul posto.  

A fine di agosto un altro terremoto di magnitudo 6 aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar. Più di 2.200 persone erano allora rimaste uccise in quello che è stato il sisma più mortale nella storia recente dell’Afghanistan. Il Paese è frequentemente colpito da terremoti, in particolare nella catena montuosa dell’Hindou Kouch, situata vicino alla giunzione tra le placche tettoniche eurasiatica e indiana. 

Dal 1900, il nord-est dell’Afghanistan ha registrato dodici terremoti di magnitudo superiore a 7, secondo Brian Baptie, sismologo del British Geological Survey. 

I talebani, tornati al potere nel 2021, sono già stati confrontati a diversi terremoti, tra cui quello nella regione di Herat, al confine con l’Iran, nel 2023, in cui più di 1.500 persone persero la vita e oltre 63.000 abitazioni furono distrutte. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.1 ° C
18.1 °
16 °
90 %
1.8kmh
75 %
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1546)ultimora (1387)sport (65)demografica (25)vid (24)tec (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati