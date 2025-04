Tesla, a marzo vendite in crescita in Italia: in calo in Francia, crollo in Svezia

(Adnkronos) –

Marzo positivo per la Tesla di Elon Musk in Italia. Il mese scorso, infatti, sono state immatricolate 2.217 Tesla contro 1.465 a marzo 2024: il 51,33% in più. Nel primo trimestre il bilancio è ancora negativo per il gruppo guidato dall’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense. Tra gennaio e marzo, infatti, sono state immatricolate 3.469 Tesla, contro 3.720 nello stesso periodo del 2024: si tratta di un calo del 6,75%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel primo trimestre le vendite del gruppo Usa hanno registrato in Francia un calo del 36,8% mentre in Svezia le immatricolazioni del gruppo Tesla, secondo i dati di Mobility Sweden, hanno registrato una flessione del 63,8% a marzo e del 55,2% nei primi tre mesi dell’anno. In Danimarca le immatricolazioni di Tesla, riferisce Mobility Denmark, hanno registrato un calo del 56% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)