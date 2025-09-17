16.8 C
Tesla, indagine sulle maniglie: nel mirino i Suv Model Y

(Adnkronos) – La National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sulle denunce secondo cui le maniglie delle portiere dei Suv Model Y di Tesla potrebbero diventare inutilizzabili in determinate condizioni, secondo quanto riportato dai media locali. L’Office of Defects Investigation (Odi) dell’agenzia ha dichiarato di aver ricevuto nove segnalazioni da proprietari che non erano in grado di entrare nei loro veicoli. Nello scenario più comune, i genitori hanno riferito di essere rimasti chiusi fuori dopo essere scesi dall’auto, impossibilitati ad aprire le portiere posteriori per recuperare i propri figli. In quattro casi, i proprietari hanno rotto un finestrino per aprire, secondo l’Odi.  Un’indagine preliminare ha rilevato che il problema può verificarsi se le serrature elettroniche delle portiere non ricevono una tensione sufficiente dal sistema di batterie del veicolo. L’Odi ha osservato che nessuno dei rapporti indicava la visualizzazione di avvisi di batteria scarica. I veicoli Tesla sono dotati di dispositivi di sblocco manuale delle portiere all’interno, sebbene questi possano essere difficili da raggiungere per i bambini e alcuni proprietari non ne siano a conoscenza.  Secondo i manuali d’uso Tesla, il ripristino dell’alimentazione delle serrature elettroniche richiede un processo in più fasi che utilizza una fonte di alimentazione esterna. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

