‘Testimoni di Pace’, il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound dedicato alle vittime civili dei conflitti armati

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il 21 settembre, saranno disponibili le prime cinque puntate del nuovo Podcast Original RaiPlay Sound "Testimoni di Pace", un progetto in dieci episodi realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 18 settembre 2025 alle ore 15:00 presso la sede Rai di Via Asiago 10, Roma (Sala A). Il podcast, scritto da Metis Di Meo, Nicolas Marzolino e Roberto Serio in occasione della celebrazione degli ottant'anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, raccoglie e custodisce le voci delle vittime civili di guerre e conflitti armati, offrendo un racconto intenso e necessario. Attraverso testimonianze intime e commoventi di uomini, donne e bambini che hanno vissuto la guerra senza imbracciare un'arma, pagando il prezzo più alto, il podcast accompagna l'ascoltatore in un viaggio tra dolore, memoria e speranza. Oggi nel mondo sono in corso 31 guerre e 23 crisi armate, il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Proprio in quel conflitto, per la prima volta nella storia, le vittime civili superarono quelle militari, cambiando per sempre il volto della guerra. A distanza di ottant'anni, i dati restano allarmanti: oltre il 90% delle vittime dei conflitti in corso sono civili, un dato che restituisce con forza la centralità della loro testimonianza e la necessità di ascoltarne le voci. A condurre il podcast saranno Nicolas Marzolino, vittima civile di guerra e Consigliere Nazionale dell'Anvcg, e Metis Di Meo, autrice, conduttrice Rai e attivista per i diritti umani. Il lavoro scientifico è curato da Sara Gorelli, coordinatrice de L'Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti dell'Anvcg, e da Fabio De Ninno, Professore del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell'Università di Siena e membro del Dipartimento di studi e ricerche storiche dell'Anvcg. Le puntate del podcast seguono un percorso storico che va dalla Seconda Guerra Mondiale fino ad arrivare alle guerre più recenti ed ai drammi contemporanei che segnano Siria, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Medio Oriente e Palestina, passando per l'Ex Jugoslavia e il Rwanda. I conduttori offrono un'analisi geopolitica e umanitaria che aiuta a comprendere le cause dei conflitti e l'impatto devastante sulle popolazioni civili. Ogni episodio ospita la voce di una vittima sopravvissuta, un testimone di pace, che condivide la propria esperienza accompagnato da brevi racconti narrati e dal contributo di alcune associazioni umanitarie impegnate nella protezione dei civili e/o nei progetti di corridoi umanitari (la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, l'Iscos, l'Associazione Lutva, la Fondazione Museke Onlus, il Centro Fonte d'Ismaele). Nel podcast trovano spazio i preziosi contributi di Marco Cortesi e Mara Moschini, autori e attori, che danno voce ad alcune storie vere di coraggio. "Testimoni di Pace" è un percorso narrativo che unisce la forza delle testimonianze personali all'analisi storica e geopolitica, trasformando la memoria in coscienza collettiva e in un impegno concreto per costruire un futuro di pace.