9.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Testo unico, istituzioni, industria e cittadini a confronto sulla riforma

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo decisamente complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall’altro dell’invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell’incidenza delle malattie croniche. Sono i temi al centro del digital talk ‘Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini’, promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia, che dà voce ai protagonisti della riforma: Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e promotore del disegno di legge per il nuovo Testo unico della legislazione farmaceutica; Stefano Collatina, presidente Egualia; Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. 

Il digital talk – online dalle 12 del prossimo 2 febbraio sui canali web e social di Adnkronos – si inserisce in un momento cruciale per il sistema farmaceutico italiano, oggi regolato da un quadro normativo estremamente articolato e frammentato, con oltre 100 leggi e più di 700 provvedimenti. Sul disegno di legge delega che affida al Governo il compito di adottare entro il 2026 uno o più decreti legislativi per razionalizzare e rendere più efficace la governance del settore, è arrivato in questi giorni il via libera della Conferenza unificata delle Regioni. Oltre a chiarire l’iter che attende il provvedimento nei prossimi mesi, nel corso del talk si metteranno a fuoco gli obiettivi e l’impianto della riforma, con particolare attenzione all’equilibrio tra innovazione, sostenibilità per l’accesso alle cure e stabilità del sistema, valutando l’impatto concreto del Testo unico su cittadini e pazienti, sulla governance della spesa, i modelli distributivi, fino al ruolo strategico dei farmaci equivalenti e biosimilari per garantire l’accesso alle cure. 

L’appuntamento con il digital talk ‘Verso la nuova legislazione farmaceutica. Un confronto tra istituzioni, industria e cittadini’ – il prossimo 2 febbraio sui canali web e social di Adnkronos – è l’occasione per scoprire, grazie al dialogo tra istituzioni, industria e società civile, la riforma in atto nella legislazione farmaceutica, in equilibrio tra il favorire un migliore e più equo accesso ai farmaci e la necessità di coniugare innovazione terapeutica, sostenibilità economica e tutela del diritto alla salute, rafforzando il Servizio sanitario nazionale e rispondendo alle nuove esigenze sanitarie, industriali e sociali del Paese. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.2 ° C
9.8 °
7.7 °
69 %
2.6kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1494)ultimora (1326)sport (65)Eurofocus (59)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati