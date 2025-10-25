14.9 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Thailandia, morta a 93 anni la regina madre Sirikit

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ morta a 93 anni la regina madre della Thailandia, madre di Vajiralongkorn. La famiglia reale ha dato notizia del decesso dopo che il 17 ottobre c’era stato un peggioramento delle condizioni di salute dell’ex regina Sirikit a causa di un’infezione del sangue. “E’ venuta a mancare serenamente il 24 ottobre 2025, alle 21.21, nell’Ospedale Chulalongkorn della Croce Rossa thailandese, all’età di 93 anni”, si legge in una nota.  

Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha rinviato la partenza per il summit dell’Asean in Malaysia, dove ha detto di voler comunque andare per firmare un accordo di pace con la Cambogia, dopo l’escalation della scorsa estate, alla presenza di Donald Trump. “Ho annullato il mio viaggio previsto per oggi in Malaysia – ha detto – Per quanto riguarda l’accordo di pace tra Thailandia e Cambogia con il premier della Malaysia e il presidente degli Stati Uniti, ho chiesto loro di riprogrammare tutto per domani mattina”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
15.7 °
14.3 °
83 %
1kmh
75 %
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1980)ultimora (1386)vid (288)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati