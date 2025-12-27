Thais Wiggers, incidente in montagna: vacanze di Natale in ospedale

(Adnkronos) –

Piccolo incidente in montagna per Thais Wiggers. La modella brasiliana ha raccontato su Instagram di essersi fratturata una caviglia, condividendo un carosello di foto dal reparto di ortopedia di San Vigilio Di Marebbe, nel cuore delle Dolomiti, dove sta trascorrendo le vacanze. “Era tutto troppo bello per essere vero”, ha scritto l’ex di Teo Mammucari per sdrammatizzare l’imprevisto.

Nonostante l’infortunio, Wiggers non ha perso l’entusiasmo: “Ma neanche con la caviglia rotta perdo il sorriso! Fortunata di avere accanto le persone che amo”, ha aggiunto Wiggers immortalata seduta sul lettino con la gamba sinistra ingessata e le stampelle accanto.

Nella foto successiva Wiggers ha reso pubblico il referto della radiografia, confermando la frattura della caviglia. Tuttavia, la modella non ha fornito dettagli sull’accaduto, ma non è escluso che possa essere avvenuto durante una giornata con gli sci sulle piste innevate del Trentino Alto Adige.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)