sabato 31 Gennaio 2026
Thais Wiggers oggi a Verissimo, l'incidente in montagna e la separazione da Teo Mammucari

Thais Wiggers sarà ospite oggi, sabato 31 gennaio, a Verissimo. La modella brasiliana è reduce da un incidente in montagna che le ha provocato la frattura della caviglia durante le vacanze natalizie sulle Dolomiti. 

Con un post condiviso su Instagram, Wiggers aveva raccontato: “Inizierò il mio anno così. Con il piede destro bionico. Mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. È andato tutto benissimo. Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che più sembra uno stivale di Louboutin. Nero, esagerato con la suola rossa”, aveva scritto Wiggers condividendo un carosello di foto dall’ospedale, con tanto di lastra, “come ogni donna indipendente non vedo l’ora di tornare alla mia vita normale ma frenetica, riprenderò il mio corso di sommelier prima ancora di poter camminare, sto già facendo addominali anche se sono a letto e le stampelle mi hanno dato delle spalle ancora più forti (in tutti i sensi)”. 

Wiggers ospite lo scorso giugno a ‘La volta buona’ aveva ricordato l’inizio della relazione con il conduttore televisivo, sottolineando come fosse giovane all’epoca: “Avevo 20 anni. Ho dato tutto il mio cuore, abbiamo avuto una figlia insieme, è stata una storia importante”. 

Ospite a ‘Verissimo’ nel 2024, la modella e showgirl brasiliana aveva raccontato invece il rapporto “conflittuale” con l’ex compagno e padre della loro figlia Julia, Teo Mammucari, e dei motivi che hanno portato entrambi alla separazione. “Io e Teo Mammucari ci siamo innamorati, ci siamo amati e c’è stata davvero tanta passione. Abbiamo deciso di separarci, nonostante tra noi ci fosse ancora amore, ma dovevamo seguire due strade diverse anche per il bene di nostra figlia”, aveva raccontato la modella. 

