Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: "Comincio anno con un piede bionico"

(Adnkronos) –
“Piede bionico” per Thais Wiggers. La modella brasiliana ha aggiornato sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente in montagna che ha portato alla frattura della caviglia: “Inizierò il mio anno così! Con il piede destro “bionico”!! Oggi mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. E’ andato tutto benissimo”, ha scritto in un post condiviso sul proprio profilo Instagram. 

“Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che più sembra uno stivale di Louboutin!! Nero, esagerato con la suola rossa”, ha continuato Wiggers condividendo un carosello di foto dall’ospedale, con tanto di lastra, “come ogni donna indipendente non vedo l’ora di tornare alla mia vita normale ma frenetica, riprenderò il mio corso di sommelier prima ancora di poter camminare, sto già facendo addominali anche se sono a letto e le stampelle mi hanno dato delle spalle ancora più forti (in tutti i sensi)”. 

L’incidente, insomma, non ha tolto il buonumore: “Come mi ha detto un amico, “vai tranquilla sei a credito con la fortuna, il tuo anno sarà meraviglioso”! 2026 Avanti tutta!!”, ha concluso la modella. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

