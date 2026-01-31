9.7 C
The Voice Kids, anticipazioni stasera 31 gennaio: ultime 'Blind Audition'

(Adnkronos) –
Stasera, sabato 31 gennaio, andrà in onda un nuovo appuntamento di ‘The Voice Kids’, alle 21.30 su Rai 1
con l’ultimo capitolo delle ‘Blind Auditions’.  

Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti. Al suo fianco, nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. 

Nelle tradizionali ‘audizioni al buio’, i coach di spalle ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.  

Nel corso delle quattro puntate di ‘Blind Auditions’ ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del ‘Super Pass’, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del ‘Super Blocco’, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente. 

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del ‘Super Pass’ volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del ‘Super Pass’ – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai1, dove verrà decretato il vincitore della quarta edizione di ‘The Voice Kids’.  

