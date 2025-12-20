The Voice Senior, più di 3 milioni per la finale: Rai 1 vince la prima serata con il 22,7% di share

(Adnkronos) – Il finale di ‘The Voice Senior’ su Rai 1 ha vinto la prima serata di ieri, 19 dicembre, con il 22,7% di share. Il talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato allo schermo 3.036.000 telespettatori. Su Canale 5 la soap ‘Io sono Farah’ è stata vista da 1.911.000 telespettatori, pari al 14,7%. Su Rete 4 ‘Quarto Grado’ ha conquistato 1.138.000 telespettatori e l’8,8%, seguito da Italia 1 con ‘Supercoppa Italiana Live’ che ha totalizzato 1.222.000 telespettatori e il 7,7%.

Il film d’animazione Disney ‘Mulan’ su Rai 2 ha intrattenuto 947.000 telespettatori, pari al 5,6%. Sul Nove ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ ha segnato 546.000 telespettatori e il 3,3%. Poco sotto con il 3% c’è ‘Propaganda Live Best’ su La7, che è stato visto da 396.000 telespettatori. Su Tv8 con il film di James Bond ‘Skyfall’ ha ottenuto 384.000 telespettatori e il 2,5%. Infine, su Rai 3 ‘Pupi Avati – Che Cinema la Vita!’ ha raggiungo 249.000 telespettatori, pari all’1,4%.

Nella fascia access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.884.000 telespettatori, pari al 24,5% di share. Su Rai 1 ‘Cinque Minuti’ ha raggiunto 3.222.000 telespettatori, pari al 16,9%, mentre ‘Affari Tuoi’ 4.033.000 telespettatori e il 20,3%.

