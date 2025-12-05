7.9 C
The Voice Senior, stasera 5 dicembre: ultima puntata di 'Blind'. Le anticipazioni

(Adnkronos) –
The voice senior torna stasera, venerdì 5 dicembre, con la quarta e ultima puntata di ‘Blind’ su Rai 1. 

I quattro coach – Loredana Bertè, Clementino, Arisa e le new entry Nek e Rocco Hunt – dovranno selezionare i 24 concorrenti, 6 per team, che passeranno al ‘Knock Out’, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, poi, chi far andare avanti nella gara. Solo 3 concorrenti per team accederanno alla ‘Finale’ dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore. 

Nella fase delle ‘Blind’, i coach potranno contare su due ‘armi’: il tasto ‘Blocco’, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto ‘Seconda Chance’, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo. 

Oltre alle performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale – non mancheranno le esibizioni delle ‘guest star’ di puntata e gli ormai irrinunciabili duetti dei coach con i concorrenti impreziositi quest’anno dall’arrivo di Nek e Rocco Hunt. 

spettacoli



