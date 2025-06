Tifoso del River propone il ‘biscotto’, Chivu si infuria – Video

(Adnkronos) – Nella notte di oggi, mercoledì 25 giugno, l’Inter torna in campo nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri sfidano il River Plate nell’ultima giornata del gruppo E, un match decisivo per sancire la qualificazione nerazzurro e l’eventuale primo posto del girone. Chiudere con un successo, dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey e il successo della scorsa giornata contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, sarebbe importante per garantirsi un ottavo di finale più agevole e aumentare la fiducia della squadra di Chivu, succeduto sulla panchina nerazzurra a Simone Inzaghi, volato all’Al Hilal dopo la rovinosa sconfitta in finale di Champions League contro il Psg. Proprio il neo allenatore dell’Inter, nell’ultima metà di stagione al Parma, è stato protagonista di un siparietto con uno youtuber argentino a Seattle. Un tifoso del River Plate ha aspettato giocatori e dirigenti nerazzurri per strappargli un autografo, facendogli firmare il ‘patto di Seattle’, vale a dire un vero e proprio biscotto. L’offerta era di concludere l’ultimo match 2-2, risultato che qualificherebbe agli ottavi entrambe le squadre. E mentre Zanetti, il presidente Marotta e alcuni giocatori come Thuram e Sebastiano Esposito hanno firmato, senza però probabilmente rendersi conto della situazione, Chivu ha rifiutato. L’ex difensore romeno, appena realizzato cosa stava firmando, ha guardato in cagnesco lo youtuber, declinando l’offerta con un semplice “no” e proseguendo sulla sua strada senza firmare niente. Una reazione che ha colto di sorpresa il content creator, che ha commentato con un “Chivu mi ha detto di no, sono devastato”, chiudendo con un ironico, ma un filo preoccupato, “vuol dire che siamo fuori dalla coppa?”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)