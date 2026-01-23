4.1 C
TikTok, accordo su cessione ramo Usa. Trump: “Felice di averla salvata”. E ringrazia Xi

(Adnkronos) – Donald Trump celebra l’accordo su TikTok, che ha annunciato l’intesa per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. In un post su Truth, il presidente americano ha scritto: “Sono così felice di aver contribuito a salvare TikTok! Ora sarà di proprietà di un gruppo di grandi patrioti e investitori americani, il più grande al mondo, e sarà una voce importante”. “Vorrei anche ringraziare il presidente cinese Xi – ha aggiunto – per aver lavorato con noi e aver approvato l’accordo”. 

“Insieme ad altri fattori”, ha ricordato Trump, TikTok “è stata determinante per il mio successo tra i giovani elettori nelle elezioni presidenziali del 2024. Spero solo che in futuro sarò ricordato da coloro che usano e amano TikTok”. Quindi, il presidente ha ringraziato il suo vice “e tutti gli altri membri della mia amministrazione che hanno contribuito a portare questo accordo a una conclusione davvero spettacolare, definitiva e positiva”. E su Xi Jinping ha aggiunto: “Avrebbe potuto scegliere un’altra strada, ma non l’ha fatto, e gli siamo grati per la sua decisione”. 

