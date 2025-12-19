11.4 C
TikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa

REDAZIONE
(Adnkronos) – TikTok ha firmato l’accordo per cedere la sua attività in Usa. ByteDance ha infatti annunciato un accordo con l’Amministrazione Trump , allontanando così lo spettro di un blocco negli Stati Uniti: l’intesa prevede la creazione di una nuova joint venture alla quale verrà trasferito il controllo operativo dell’applicazione negli Usa, dove vanta oltre 170 milioni di utenti. Nella nuova società ByteDance manterrà una partecipazione del 19,9% mentre Oracle, Silver Lake e l’emiratina MGX deterranno ciascuna il 15%, e il resto sarà controllato da partner degli attuali investitori di ByteDance. La Casa Bianca ha comunicato che Oracle dovrebbe monitorare l’algoritmo di raccomandazione di TikTok come parte dell’accordo. 

L’accordo potrebbe chiudere un capitolo delicato – anche nei rapporti fra Pechino e Washington – a oltre cinque anni di distanza dal primo tentativo di Trump, nell’agosto 2020, di vietare l’app, evidenziando preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale statunitense. I dettagli dell’intesa riflettono i principi già definiti a settembre, quando Trump aveva posticipato al 20 gennaio l’applicazione di una legge che avrebbe vietato l’app, a meno che i suoi proprietari cinesi non ne avessero disposto la cessione. La nuova società statunitense TikTok USDS Joint Venture LLC dovrebbe avere una valutazione di circa 14 miliardi di dollari, ma il valore definitivo non è stato ancora reso pubblico nella giornata di giovedì. ByteDance dovrebbe avere uno dei sette membri del consiglio di amministrazione della nuova società mentre i soci americani avranno la maggioranza dei restanti posti. 

economia

