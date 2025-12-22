14.2 C
Tim down oggi in tutta Italia, segnalati disservizi a rete fissa e mobile

REDAZIONE
(Adnkronos) – Tim down dalla mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre. Problemi con la sono stati segnalati al portale Downdetector a partire dalle 10 dove sono arrivate oltre 6.000 segnalazioni da tutta Italia. 

Da Milano a Santa Maria di Leuca gli utenti lamentano disservizi di cui oltre la metà per problemi alla linea internet da rete fissa. Segnalati anche malfunzionamenti della rete mobile. “Non va ne linea casa ne linea cellulare, non funziona la segnalazione guasto da sito e da app e non funziona il 187”, riferisce sconfortato uno degli utenti.  

 

economia

© Riproduzione riservata

