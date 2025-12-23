10.7 C
Tim scivola in Borsa dopo l’exploit di ieri sulle azioni ordinarie

(Adnkronos) –
Tim scivola a Piazza Affari dopo l’exploit legato all’annuncio della conversione di azioni ordinarie. Se ieri il titolo aveva chiuso con le azioni risparmio a +8,6% e le ordinarie a +2,55%, oggi a poco più di due ore dall’avvio delle contrattazioni il titolo è maglia nera, con le risparmio a -1,41% e le ordinarie in calo dello 0,93% a 0,51 euro. La società ha comunicato che il cda ha deliberato un piano per convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie, al tasso di 1:1, con un incentivo economico di 0,12 euro per azione risparmio in una prima fase volontaria.  

A supporto del titolo, la sentenza della Corte di Cassazione che conferma la restituzione del canone concessorio del 1998 per un importo dovuto pari a circa un miliardo di euro. Tra i ribassi a Piazza Affari anche Saipem (-1,09%), e Azimut (-0,78%) mentre sul fronte opposto brillano Fincantieri (+1,94%), Leonardo (+1,13%) e Stellantis (+0,85%). 

finanza

© Riproduzione riservata

