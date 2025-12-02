12.4 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tir travolge due operai sull’autostrada, un morto e un ferito grave

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un operaio morto sul colpo e un secondo gravemente ferito ed elitrasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza dov’è ricoverato in rianimazione: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le ore 13 di oggi sull’autostrada A31 Valdastico, all’altezza del casello di Noventa Vicentina.  

I due uomini stavano lavorando in un cantiere dell’autostrada quando sono stati travolti da un tir. Sulla dinamica dell’incidente sta investigando la Polstrada che ha fatto chiudere l’intero tratto tra Noventa e Agugliaro in direzione di Piovene Rocchette. Oltre al Suem 118, sul posto è intervenuto anche il personale dell’autostrada Brescia Padova e dello Spisal, trattandosi di una morte sul lavoro.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.4 ° C
12.9 °
10.8 °
71 %
1.5kmh
75 %
Mar
12 °
Mer
14 °
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1447)ultimora (1351)demografica (49)sport (47)attualità (31)Regione Toscana (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati