venerdì 26 Settembre 2025
Tlc, Zimmer (Huawei): “Batteria durevole e Gps di precisione in Huawei Watch GT 6”

(Adnkronos) – “Lanciamo due nuovi smartwatch per la serie GT 6: il GT 6 Pro, il GT 6 da 46 mm e il GT 6 da 41 mm. Godono di un nuovo design, Gps migliorato e durata della batteria fino a 21 giorni”. Così Andreas Zimmer, Head of Product di Huawei, intervenendo all’evento ‘Ride the wind’ a Parigi, elenca le principali caratteristiche della nuova serie Huawei Watch GT 6. Tra le novità annunciate all’evento globale, anche il nuovo “Watch Ultimate 2, il primo smartwatch che può immergersi fino a 150 metri di profondità – annuncia Zimmer – È un computer da immersione completamente certificato. Sta praticamente spingendo i limiti di ciò che gli smartwatch possono fare attualmente, perché include ogni funzione possibile, come la chiamata tramite eSIM e la modalità per le escursioni all’aperto. Si tratta di un orologio praticamente ‘definitivo’, perciò lo abbiamo chiamato Ultimate 2”, precisa. Huawei Watch GT 6 è un connubio perfetto tra il fascino di alta orologeria e l’innovazione tecnologica di ultima generazione che rende il dispositivo perfetto per la vita quotidiana e le attività sportive, indoor e outdoor. La ghiera rialzata conferisce un aspetto raffinato e il display – più ampio del 5,5% rispetto al modello precedente – offre un’esperienza visiva più immersiva. Inoltre, la Huawei Watch GT 6 Series raggiunge una luminosità massima di 3 mila nits, che rende il display visibile anche alla luce diretta del sole, senza alcun problema. “Per la serie GT, abbiamo tre design in totale – illustra Zimmer – Il GT6 Pro, disponibile in diversi colori, è realizzato in titanio con vetro zaffiro e retro in ceramica. La versione standard del GT 6, sempre da 46 mm – aggiunge – è disponibile in ancora più colori. E infine, abbiamo anche una versione da 41mm, che penso sia molto bella, adatta a polsi più piccoli, disponibile in cinque colori. Ci sono molte opzioni tra cui scegliere nella serie GT 6”.  La prossima frontiera degli smartwatch Huawei? Sarà disegnata sulle esigenze degli utenti: “Per i prossimi smartwatch – fa sapere Zimmer – ci prefiggiamo di lanciare aggiornamenti significativi per i nostri utenti. Come sempre, analizzeremo il mercato, chiederemo ai nostri utenti cosa vorrebbero nei loro orologi e cercheremo così di fornire loro aggiornamenti sempre freschi, direttamente al polso”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

