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Tocca genitali di Sorloth e viene espulso, cos’è successo in Atletico Madrid-Getafe

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Cartellino rosso mai visto in Liga. Oggi, sabato 14 marzo, durante il secondo tempo di Atletico Madrid-Getafe, partita vinta dai Colchoneros 1-0, Abel Abqar è stato espulso dopo un contatto con Sorloth, che ha reagito con veemenza scaraventando a terra l’avversario. A rivedere le immagini però il gesto del norvegese è dovuto da un tocco del giocatore marocchino nelle parti basse. 

Al 55′ infatti, dopo essersi detti qualche parola di troppo, Abqar passa davanti a Sorloth e lo stringe in mezzo alle gambe, provocando la reazione, visibilmente irritata, di Sorloth. Avvisato dal Var, l’arbitro del match viene richiamato al monitor per rivedere l’episodio, decidendo poi di espellere il giocatore del Getafe per condotta antisportiva. 

 

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