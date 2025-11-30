8.7 C
Tocco di mano sospetto e contatto su Zielinski, rigori ‘fantasma’ in Pisa-Inter?

(Adnkronos) –
Calcio di rigore ‘fantasma’ in Pisa-Inter? Oggi, domenica 30 novembre, i nerazzurri hanno protestato prima per un presunto tocco di mano di Raul Albiol nell’area toscana poco dopo l’inizio del secondo tempo e poi per un contatto tra Piotr Zielinski e Meister. Ma cos’è successo durante il match valido per la 13esima giornata di Serie A? 

Al 57′ Barella scappa via in contropiede, entra in area e calcia a giro verso la porta avversaria, trovando la deviazione provvidenziale di Raul Albiol. Il centrocampista nerazzurro alza immediatamente le braccia per protestare per un presunto tocco di mano dell’ex difensore del Napoli, che fa subito segno di non aver commesso alcuna irregolarità. Il contatto sembra avvenire con il ginocchio, sebbene la mano sia molto vicina, e l’arbitro lascia correre. 

Qualche minuto più tardi Zielinski, appena entrato in campo al posto di Sucic, entra in area e cade sul contrasto con l’attaccante del Pisa Meister. Il contatto c’è, ma sembra di lieve entità, con il polacco che trascina la gamba appena sente arrivare l’avversario, e l’arbitro, anche in questo caso, lascia correre. 

 

