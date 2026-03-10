18.7 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tommasi (Sindaco Verona): “Logistica vive un momento molto importante”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Verona sta vivendo un momento molto particolare della sua storia, specialmente nell’ambito della logistica, confermando la volontà di essere un punto di riferimento costante, ben oltre la durata di questo evento. La nostra città si sta preparando a due grandi sfide infrastrutturali: il completamento del tunnel del Brennero e la nuova progettualità legata alla mobilità sull’A22. Sebbene i tempi per l’attraversamento del nuovo tunnel possano sembrare lontani, sono in realtà molto più vicini di quanto si pensi, e il territorio si sta attrezzando per gestire questi investimenti strategici”. Lo ha detto il primo cittadino del Comune di Verona, Damiano Tommasi, intervenendo oggi nella città veneta all’inaugurazione di LetExpo 2026, la kermesse punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. L’evento, giunto alla quinta edizione, resterà a Veronafiere fino al 13 marzo. 

Il sindaco di Verona porta all’attenzione della platea e delle istituzioni presenti a LetExpo “un elemento critico che necessita di una riflessione nazionale”: “Chi amministra le città e chi ha la responsabilità delle organizzazioni di categoria deve oggi affrontare il tema dell’abitare: anche il comparto della logistica sta soffrendo per un vulnus sociale in cui gli stipendi spesso non bastano più a coprire i costi di una casa”, fa sapere. “Oggi riscontriamo difficoltà nel reperire lavoratori e lavoratrici perché i costi di trasferimento superano i benefici salariali. È un problema che avvertiamo chiaramente qui a Verona, dove si concentra un alto numero di aziende, specialmente quelle legate all’ultimo miglio”, dice. 

Se in passato sono stati fatti “grandi passi avanti sulla formazione attraverso gli ITS, che restano una risorsa fondamentale – fa notare il sindaco – oggi emerge con forza l’esigenza di un ragionamento nazionale su sgravi fiscali, incentivi o risorse dedicate al tema della casa per chi lavora. Non parliamo solo di emergenza abitativa in senso stretto – conclude – ma della dignità di chi, pur avendo un impiego, non può permettersi un’abitazione vicina al proprio luogo di lavoro”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.7 ° C
19.4 °
17.5 °
46 %
2.6kmh
20 %
Mar
17 °
Mer
16 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1441)ultimora (1309)Eurofocus (54)sport (52)demografica (26)Eugenio Giani (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati