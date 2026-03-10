Tommasi (Sindaco Verona): “Logistica vive un momento molto importante”

(Adnkronos) – “Verona sta vivendo un momento molto particolare della sua storia, specialmente nell’ambito della logistica, confermando la volontà di essere un punto di riferimento costante, ben oltre la durata di questo evento. La nostra città si sta preparando a due grandi sfide infrastrutturali: il completamento del tunnel del Brennero e la nuova progettualità legata alla mobilità sull’A22. Sebbene i tempi per l’attraversamento del nuovo tunnel possano sembrare lontani, sono in realtà molto più vicini di quanto si pensi, e il territorio si sta attrezzando per gestire questi investimenti strategici”. Lo ha detto il primo cittadino del Comune di Verona, Damiano Tommasi, intervenendo oggi nella città veneta all’inaugurazione di LetExpo 2026, la kermesse punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. L’evento, giunto alla quinta edizione, resterà a Veronafiere fino al 13 marzo.

Il sindaco di Verona porta all’attenzione della platea e delle istituzioni presenti a LetExpo “un elemento critico che necessita di una riflessione nazionale”: “Chi amministra le città e chi ha la responsabilità delle organizzazioni di categoria deve oggi affrontare il tema dell’abitare: anche il comparto della logistica sta soffrendo per un vulnus sociale in cui gli stipendi spesso non bastano più a coprire i costi di una casa”, fa sapere. “Oggi riscontriamo difficoltà nel reperire lavoratori e lavoratrici perché i costi di trasferimento superano i benefici salariali. È un problema che avvertiamo chiaramente qui a Verona, dove si concentra un alto numero di aziende, specialmente quelle legate all’ultimo miglio”, dice.

Se in passato sono stati fatti “grandi passi avanti sulla formazione attraverso gli ITS, che restano una risorsa fondamentale – fa notare il sindaco – oggi emerge con forza l’esigenza di un ragionamento nazionale su sgravi fiscali, incentivi o risorse dedicate al tema della casa per chi lavora. Non parliamo solo di emergenza abitativa in senso stretto – conclude – ma della dignità di chi, pur avendo un impiego, non può permettersi un’abitazione vicina al proprio luogo di lavoro”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)