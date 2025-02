Tommaso Marini chi è: lo schermidore ospite oggi 1 febbraio a Verissimo

(Adnkronos) –

Tommaso Marini sarà ospite oggi, sabato 1 febbaio, a 'Verissimo'. Lo schermidore italiano specializzato nel fioretto, si racconterà nello studio di Silvia Toffanin per la prima volta parlando della sua vita, della sua carriera e della sua recente partecipazione al dance show di Rai 1, Ballando con le stelle. Classe 2000, Tommaso Marini è nato ad Ancona. Sin da giovanissimo si appassiona al mondo dello sport: ha praticato nuoto, equitazione e karate. Poi è arrivato l'amore per lo scherma. Marini inizia a praticare la disciplina a livello agonistico con il Club Scherma di Ancona e poi passa alle Fiamme Oro. Nel 2022 vince l'argento individuale e l'oro a squadre agli Europei di scherma. Ai Mondiali di Il Cairo, conquista l'argento individuale e l'oro a squadre. Nel 2023 diventa campione del mondo ai Campionati Mondiali di Milano, battendo in finale l'americano Nick Itkin. E l'anno successivo ottiene l'oro nel fioretto individuale agli Europei di Basilea e una medaglia d'argento nella gara a squadre alle Olimpiadi di Parigi. Il campione olimpico è stato uno dei protagonisti del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, dove è arrivato in finale, classificandosi quarto in coppia con Sophia Berto. Sulla sua vita privata e sentimentale, Tommaso Marini è sempre stato molto riservato. Non è chiaro se sia legato a qualcuno, ma in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, lo schermidore italiano ha detto: "Odio dare etichette e non ne darò mai una. So solo che amo fare quello che mi piace e non sento il bisogno di definirmi. Sono molto riservato, ma è anche vero che non c'è stato il grande amore finora. Qualora ci fosse non avrei problemi a dire chi sia". Tommaso Marini indossa sempre lo smalto alle unghie delle mani, un particolare che non è sfuggito durante le sue esibizioni a Ballando con le stelle. Ospite a 'La Volta Buona', programma di Caterina Balivo, il campione italiano ha svelato il motivo che lo ha spinto a dipingere le unghie la prima volta: "C'è una ragione specifica, non è per vanità, è iniziato tutto per un altro motivo. Perché facendo scherma, mi si rovinavano sempre due unghie, diventavano brutte, rotte, non erano un bel vedere".