Tommy Cash dopo ‘Espresso Macchiato’: “Sanremo? Sarebbe fighissimo, vedremo…”

(Adnkronos) – “Partecipare come concorrente al Festival di Sanremo? Sarebbe una cosa veramente fighissima, ne sarei veramente onorato…vedremo”. Il sorrisetto nella risposta è di Tommy Cash che, in un’intervista con l’Adnkronos, conferma indirettamente i rumors che lo vorrebbero intenzionato a tentare la strada della partecipazione a Sanremo 2026, con un brano – ovviamente – in italiano. L’artista estone, divenuto celebre in Italia per la sua ‘Espresso macchiato’, con cui ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2025, ha deciso di cavalcare l’onda di popolarità e contemporaneamente l’amore per il nostro Paese, e così oggi esce il videoclip di ‘Ok’. Un brano interamente in italiano in cui Tommy Cash esplora tradizioni, suggestioni estetiche, rievocazioni popolari e contemporaneità tipicamente italiane. Il video, con tratti di divertente surrealismo, mostra l’artista in un’Italia dai colori anni Sessanta, che percorre da nord a sud alla guida di una panda ‘sottilissima’ dove entra a malapena (un cenno ironico alle utilitarie italiane?), finché non entra in una classe dove si presenta con il nome italianizzato di ‘Tommaso Contanti’. Dell’Italia “mi piace tutto, la amavo già prima di ‘Espresso Macchiato’ -ammette-. Poi sono venuto in viaggio dopo che ho cantato all’Eurovision e mi era balenato in mente di girare qui ma l’idea di filmare ‘Ok’ in Italia non era programmata, è nata così, in tempo reale – racconta-. Abbiamo deciso di registrare la canzone solo recentemente, qualche mese fa, poi tutto è andato bene, è filato da subito tutto liscio”. “Mangio la mortadella/ is better than modella/ la vita è quasi bella/ma mi sento all right. Senti che tarantella”, canta Tommy nel nuovo brano. Non mancano il mandolino, la pizza e le ‘nonne di Ostuni’ che danno la buonanotte al ‘bimbo’ Tommaso.

Il rischio cliché è dietro l’angolo, ma lui non teme le critiche: “Non mi spaventano, le critiche sono una cosa buona, positiva, anzi devono esserci – dice sorridendo all’Adnkronos, confermando la buona dose di ironia e due spalle molto larghe- Il video è appena uscito, possiamo aspettarci di tutto”. Nelle immagini compare il duo musicale italiano dei Lionfeld, notissimo anche al pubblico social. “Conoscevo già i ragazzi prima di girare, li avevo conosciuti a Basilea dove erano venuti per l’Eurovision – spiega l’artista estone- Io nel video torno in vacanza in Italia dopo ‘Espresso Macchiato’ e li ritrovo, loro sono veramente dei ragazzi ‘cool'”. Tommy Cash sarà in concerto il Italia l’11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (Milano), e rivela che comunicherà col suo pubblico anche in italiano. “Lo sto imparando – dice- ‘Ok’ parla proprio dell’imparare l’italiano, quindi sì, qualcosa in italiano la dirò”. L’appuntamento è tra qualche giorno a Milano, dove par di capire che le sorprese per il pubblico italico da parte dell’eclettico artista estone non siano finite. (di Ilaria Floris) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)