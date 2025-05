Tommy Paul, chi è l’avversario di Sinner nella semifinale degli Internazionali

(Adnkronos) –

Tommy Paul sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista statunitense ha superato il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma con il punteggio di 7-6 (4), 6-3, staccando quindi il pass per la semifinale. Ora sulla strada di Paul, numero 12 del mondo, ci sarà proprio l’azzurro, rientrato in campo dopo la squalifica per tre mesi per il caso Clostebol e che ha battuto, nel proprio quarto di finale, il norvegese Casper Ruud. Ma chi è Paul?



Tommy Paul è un tennista statunitense di 27 anni, classe 1997. A Roma ha raggiunto la seconda semifinale consecutiva, dopo quella festeggiata agli Internazionali d’Italia 2024. In carriera ha trionfato per quattro volte in tornei del circuito Atp, con lo scorso anno che è stato quello della sua definitiva ascesa. Paul ha vinto a Stoccolma, bissando il successo del 2021, al Queen’s, iconico torneo che precede Wimbledon, e a Dallas. Questi risultati gli hanno permesso di salire fino alla nona posizione della classifica Atp, attualmente il suo best ranking della carriera. Il miglior risultato in uno Slam, dopo aver vinto il Roland Garros a livello juniores nel 2015, rimane la semifinale raggiunta agli Australian Open, mentre dal 2020 fa parte della Nazionale statunitense di Coppa Davis. Con l’Italia, e con Roma in particolare, mantiene un rapporto speciale anche grazie alla sua fede calcistica. Paul è infatti grande tifoso della Lazio, come ha spiegato ai microfoni dell’Adnkronos: “Tutto è iniziato con uno dei miei migliori amici, Riley (Opelka, ndr). Una volta è venuto da me insieme ad alcuni tifosi della Lazio, che ci hanno mostrato quanto sia bella questa tifoseria”, ha raccontato il tennista, “loro gli avevano già fatto vedere qualche partita e lui si era innamorato della squadra. Poi me ne ha parlato e ora siamo tutti e due tifosi della Lazio”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)