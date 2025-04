Tony Effe al Circo Massimo, l’annuncio con Totti e la ‘pallonata’ a Gualtieri – Video

(Adnkronos) –

Tony Effe ha annunciato sui social il concerto al Circo Massimo, che si terrà il prossimo 6 luglio. Per dare la notizia ai fan, il rapper ha condiviso un trailer in cui palleggia con Francesco Totti proprio nella location che ospiterà il live. Ma cosa c’entra Roberto Gualtieri? Il Circo Massimo è un traguardo importante per Tony Effe, è il palco su cui il rapper non era riuscito a salire per il Capodanno di Roma a causa delle polemiche sui suoi testi considerati “sessisti”. Per il grande annuncio, l’artista pubblica sui social un trailer che lo vede palleggiare con Francesco Totti. E in una scena del video, Tony tira una forte pallonata contro un cartellone che ritrae il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Stai ‘bono’ che altrimenti non ti fanno fare il concerto”, scherza Totti. “Vabbè, ci vediamo il 6 luglio”, risponde il rapper. Non è un caso che Tony Effe abbia scelto proprio Francesco Totti per annunciare il grande evento. Il rapper, che da sempre è un grande tifoso della squadra giallorossa e del mitico numero 10, lo scorso 16 aprile era comparso tra le Instagram stories del Pupone in uno scatto che li ritraeva al Circo Massimo. “Francesco Totti, il re di Roma. È il mio primo amore. Prima c’è lui poi mia madre”, aveva dichiarato poco tempo fa il rapper che da sempre considera l’ex calciatore il suo più grande idolo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)