TonyPitony, svelata l'identità? La foto senza maschera e… la somiglianza con Matteo Salvini

(Adnkronos) –
TonyPitony senza maschera o Matteo Salvini? Una foto diventata virale sui social avrebbe svelato l’identità del cantante siracusano, reduce dal successo dopo l’ospitata al Festival di Sanremo 2026 al fianco di Ditonellapiaga.  

Nell’immagine, condivisa su X e rilanciata da numerosi utenti, si vede un uomo seduto su una panchina che indossa una giacca, mentre sorride. Secondo molti si tratterebbe proprio dell’artista che si esibisce con la maschera di Elvis Presley e che, almeno per ora, non avrebbe alcuna intenzione di toglierla.  

Tuttavia, a molti utenti non è sfuggita una certa somiglianza tra l’uomo nella foto e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo stesso Salvini ha commentato la vicenda con ironia: “Stop sending me this” (“Smettete di mandarmi questa foto”), ha scritto accompagnando il messaggio su X con un emoticon sorridente.  

Il mistero al momento resta: non esistono conferme sull’identità della persona immortalata nello scatto e non è possibile stabilire se sia o no TonyPitony. Del resto lo stesso artista siciliano, ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast ‘BSMT’, aveva spiegato il motivo della sua scelta: “La maschera mi protegge dalle rotture. Non sopporterei mai l’idea di essere guardato al ristorante, ad esempio. Non fa per me”.  

