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Too Hot to Handle Italia, la seconda stagione con Selvaggia Lucarelli: quando arriva

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(Adnkronos) –
È in arrivo la seconda stagione di Too Hot to Handle, l’adattamento italiano del format più audace che ci sia, prodotto da Fremantle, prossimamente solo su Netflix. 

Al timone di questa seconda edizione un’ospite d’eccezione: Selvaggia Lucarelli che darà il via a un viaggio tra tentazioni e colpi di scena, in cui i concorrenti dovranno cercare di controllare i loro istinti per arrivare fino alla fine.  

Un gruppo di single hot si ritrova in una location da sogno, ma per vincere il montepremi c’è una condizione: non bisogna cedere al desiderio. Riusciranno a resistere?  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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