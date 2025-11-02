17.2 C
Firenze
domenica 2 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Notte di terrore per un 15enne invalido, torturato da una baby-gang per ore su cui ora indagano i carabinieri di Moncalieri, nel Torinese. I fatti sarebbero avvenuti nella notte di Halloween.  

Secondo quanto denunciato dalla madre sui social, il ragazzo sarebbe stato chiuso in un appartamento e poi minacciato con un cacciavite. I ragazzi gli avrebbero rasato le sopracciglia e spento una sigaretta sulla caviglia. Non contenti, sempre secondo quanto riferito dalla donna, il 15enne sarebbe stato costretto a immergersi nel Po a torso nudo e infine riportato alla stazione di Porta Nuova, dove gli avrebbero poi restituito il telefonino. Un racconto sul quale hanno avviato accertamenti i carabinieri di Moncalieri.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.2 ° C
18.6 °
16 °
89 %
4.5kmh
75 %
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1548)ultimora (1389)sport (65)demografica (25)vid (24)tec (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati