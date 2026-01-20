Torino, accoltella al volto giovane compagna: arrestato

(Adnkronos) – E’ stato convalido dal gip su richiesta della procura l’arresto di un 38 enne di origine straniera accusato di aver aggredito e ferito al volto con un coltello nei giorni scorsi la giovane fidanzata al culmine di una lite scoppiata, secondo la ricostruzione degli investigatori, per motivi di gelosia.

A carico dell’uomo il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini dell’accaduto, verificatosi a Giaveno, nel torinese, sono state condotte dai carabinieri sono intervenuti in ospedale avvertiti dai sanitari del pronto soccorso, dove la donna si era recata per farsi medicare.

