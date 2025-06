Torino, esplosione in appartamento: 5 feriti, si cerca un disperso

(Adnkronos) –

Cinque persone, tre adulti e due ragazzi, sono rimaste ferite nello scoppio di un appartamento che si è verificato questa notte in via Nizza a Torino. La deflagrazione ha provocato un incendio che ha coinvolto anche appartamenti limitrofi. Uno dei ragazzi, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato importanti ustioni. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco e sono in corso le operazioni di ricerca di una persona che risulterebbe dispersa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)