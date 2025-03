Torino, fuori programma in Sala Rossa: consigliere Viale con parrucca e naso da clown

(Adnkronos) – Fuori programma oggi a Torino in Sala Rossa, per iniziativa del consigliere comunale di Radicali +Europa Silvio Viale, che durante la trattazione delle interpellanze si è presentato in aula con una parrucca riccia rosso fuoco con tanto di maxi pettine e un naso da clown. Il gesto per richiamare quanto successo giovedì scorso quando, durante il sopralluogo nello stabile di corso Regina Margherita, un tempo sede del centro sociale Askatasuna, i consiglieri comunali sono stati apostrofati come pagliacci e per entrare hanno dovuto camminare su un tappeto fatto di cartonati di politici nazionali e locali a cui era stato dipinto il naso con vernice rossa. “Il regolamento del Consiglio comunale – ha spiegato Viale – prevede che i consiglieri debbano indossare giacca e cravatta ma non impedisce che possano portare oggetti personali. Giovedì ci hanno apostrofati come pagliacci come se fosse un insulto, ma così non è, è un lavoro come un altro, i clown per esempio vanno anche negli ospedali per portare un po’ di gioia ai piccoli pazienti”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)