Torino-Lazio 2-3, primo ko per i granata in campionato

(Adnkronos) – La Lazio batte 3-2 il Torino nel ‘lunch match’ della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Gli ospiti sbloccano subito l’incontro dopo otto minuti con Guendouzi su assist di Nuno Tavares. Bis di Dia al 60′, Adams la riapre al 67′ ma nel finale Noslin entra e segna il 3-1 all’89’. Inutile il 2-3 di Coco in pieno recupero. Primo ko in campionato per i granata di Vanoli (espulso per proteste) che resta a 11 punti in classifica in seconda posizione insieme a Inter e Milan, a un punto dalla Juventus capolista. I biancocelesti salgono a quota 10 in quinta posizione con Napoli e Udinese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)