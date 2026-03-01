15.2 C
Torino-Lazio, Simeone segna ed esulta come… Sal Da Vinci

(Adnkronos) –
Giovanni Simeone segna e omaggia… Sal Da Vinci. L’attaccante del Torino, dopo aver siglato il vantaggio granata nella sfida di oggi, domenica 1 marzo, contro la Lazio, ha deciso di rinnovare la sua esultanza prendendo ispirazione dal festival di Sanremo 2026, che ha appena incoronato vincitore il cantante napoletano. 

Succede tutto al 21′. Simeone viene lanciato in profondità e batte Provedel in uscita, rendendo inutile il tentativo di salvataggio di Provstgaard e portando avanti i granata. I compagni lo sommergono in un abbraccio e poi ecco il balletto davanti alla telecamera: l’argentino indica lo schermo, poi sé stesso, stringe il pugno e lo sbatte contro la mano aperta, per poi sugellare il suo ‘per sempre sì’ indicandosi l’anulare.  

Una performance perfetta, con Sal Da Vinci che, dopo Sanremo, conquista anche la Serie A. 

 

sport

