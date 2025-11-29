7.1 C
Torino, lite in strada con il compagno: donna si spara

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in strada a Nole Canavese, nel torinese. Secondo una prima ricostruzione la donna, una 38enne, al culmine di una lite tra conviventi si sarebbe puntata l’arma alla testa sparandosi. A quanto si è appreso, la donna, che sarebbe rimasta ferita marginalmente al capo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Sul luogo dell’accaduto, dove sarebbe stato presente anche il compagno della donna, sono giunti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.  

cronaca

© Riproduzione riservata

