Torino-Milan 2-3, vittoria in rimonta grazie a Pulisic e torna in vetta

(Adnkronos) – Vittoria in rimonta del Milan a Torino. La squadra di Allegri si impone 3-2 al Grende Torino dopo essere stata in svantaggio 2-0 dopo appena 17′ e grazie al gol di Rabiot e alla doppietta del febbricitante Pulisic ribalta la squadra di Baroni e torna in vetta alla classifica di Serie A con 31 punti, insieme al Napoli, dopo 14 giornate, mentre i granata restano fermi a 14 punti. Lo squalificato Allegri, che segue la gara dalla tribuna, sceglie Nkunku al fianco di Leao in attacco, visto l’attacco febbrile che ha colpito Pulisic, recuperato solo per la panchina. Nel Torino Baroni rilancia Duvan Zapata, preferito a Ngonge per affiancare Adams in attacco, in sostituzione dell’infortunato Simeone.

Primo tempo divertente con il Torino che parte meglio e sblocca la partita al 10′ con il calcio di rigore realizzato da Vlasic, assegnato ai granata per un fallo di mano di Tomori. La squadra di Baroni continua a spingere e trova anche il raddoppio, sette minuti più tardi, con il ritorno al gol di Duvan Zapata, bravo a finalizzare un contropiede condotto ancora da Vlasic. Il Milan reagisce e torna in partita al 24′ grazie ad un bellissimo gol dalla distanza di Rabiot, ma al 27′ perde Leao che nel tentativo di tiro da lontano lamenta un problema all’inguine ed è costretto ad uscire. Al suo posto Ricci. Al 45′ è ancora Rabiot a sfiorare il pareggio: Saelemaekers alza il pallone al centro dell’area per l’inserimento del francese, che calcia al volo con l’interno, ma sfiora il palo. In pieno recupero c’è la grande uscita a una mano di Maignan, che arriva prima di Zapata sul cross di Pedersen.

Milan più convinto ad inizio ripresa e al 48′ Loftus-Cheek va via di forza a Maripan, entra in area e scarica all’indietro per Nkunku, che prova a sorprendere Israel concludendo di tacco ma il portiere del Torino si distende e blocca a terra. Il Torino è in difficoltà, la squadra di Allegri spinge e al 55′ arriva la doppia parata di Israel che salva prima sull’inserimento di Bartesaghi, che colpisce di testa, e poi sulla conclusione di Ricci sulla ribattuta. Entra Pulisic e dopo un minuto va a segno. Al 67′ Saelemaekers rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo per Pulisic che controlla e calcia con il sinistro, battendo Israel per il 2-2.

Il Torino reagisce al 71′ con il gol di Adams ma l’arbitro Chiffi ferma tutto per un fallo di Pedersen su Saelemaekers. I rossoneri continuano a spingere e al 77′ trovano il sorpasso, ancora con Pulisic: Loftus-Cheek tocca in verticale per Ricci, che dal fondo crossa di prima per l’inserimento dell’americano che di sinistro di controbalzo fa doppietta per il 2-3. Lo statunitense sigla anche il tris personale all’89’ ma la rete viene annullata per fuorigioco di Nkunku.

—

sport

