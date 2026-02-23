10.5 C
lunedì 23 Febbraio 2026
Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: era scivolato dalle braccia della mamma

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il bimbo di 5 mesi ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale a Torino dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di una caduta dalle scala nella sua abitazione a Pessione di Chieri, nel torinese. La mamma del piccolo, subito dopo l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri aveva raccontato di essere stata colpita da un malore, di aver perso l’equilibrio e che il piccolo le era scivolato dalle braccia.  

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli investigatori che, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, che vogliono ricostruire con esattezza quanto accaduto.  

cronaca

