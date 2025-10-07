17.1 C
Torino per Gaza conferma manifestazione stasera: “Nessun divieto fermerà piazze”

(Adnkronos) – “Siamo resistenza! Nessun divieto può fermare le piazze. Blocchiamo tutto fino a quando la Palestina non sarà libera”. Così, sui social, Torino per Gaza conferma la manifestazione di questa sera alle 19. 30 in piazza Castello, “ 

“Il 7 ottobre – si legge – è fondamentale essere in piazza, e saremo in piazza a prescindere dai divieti della questura, per ribaltare una narrazione che vede il 7 ottobre 2023 come l’inizio e la giustificazione di tutto, cercando di nascondere una realtà fatta di decenni di oppressione, occupazione coloniale e pulizia etnica”. 

Ieri il questore di Torino Paolo Sirna, in considerazione del fatto che quella di oggi è considerata una data simbolica poiché coincide con il secondo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, così come già lo scorso anno, ha dettato alcune prescrizioni, in particolare quella di svolgere la manifestazione in una data diversa e in forma statica. Ma al momento sui social l’iniziativa resta confermata.  

 

