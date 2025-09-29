19.2 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Torna ‘Amici’ e stravince su Domenica In. Ma nel salotto di Venier Cerno si fa largo con Garlasco

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il ritorno di ‘Amici’ nella domenica di Canale5 rende la vita difficile a ‘Domenica In’. La prima puntata festiva del talent di Maria De Filippi ha ottenuto ieri 2.812.000 spettatori e il 23% di share, mentre il programma di Mara Venier su Rai1 ha registrato 1.513.000 spettatori con il 12.2% di share nella prima parte e 1.390.000 spettatori con il 13.6% di share nella seconda parte.  Però il contenitore di Rai1, che ha perso circa 5 punti di share nella prima parte rispetto al debutto del 21 settembre e soltanto un punto nella seconda parte, ha mostrato un segnale interessante: il segmento che si è difeso meglio sotto i colpi della De Filippi è stato quello dedicato a Garlasco gestito da Tommaso Cerno con Mara Venier. La parte dedicata alle novità sull’omicidio di Chiara Poggi, declinata da Cerno in stile talk show, con diversi ospiti in studio, ha preso la linea al 12.20% di share e l’ha lasciata al 15.86% di share. Un segnale che – a quanto apprende l’Adnkronos – starebbe inducendo autori e dirigenti a valutare di anticipare il segmento curato da Cerno nelle prossime puntate.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.2 ° C
20.6 °
18.7 °
70 %
1.3kmh
0 %
Lun
23 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati