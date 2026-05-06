Torna la Maratona Bullismo 2026, due giorni tra testimonianze, sport e cultura

(Adnkronos) – Dopo il grande successo della prima edizione, l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile presenta, in collaborazione con Adnkronos, la seconda edizione della ‘Maratona Bullismo 2026’, un grande evento nazionale di sensibilizzazione e confronto dedicato ai temi del disagio giovanile, della prevenzione del bullismo, dell’ascolto dei giovani e della promozione dei valori educativi tra le nuove generazioni. La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 maggio a Roma – dalle 9 alle 19 – con un format rinnovato e aperto a tutti, che trasformerà Piazza Mastai nel cuore di Trastevere in una vera e propria ‘Piazza del Rispetto’: uno spazio vivo di incontro, testimonianze, sport, cultura e confronto tra istituzioni, scuole, famiglie e studenti. Nel corso delle due giornate si alterneranno panel tematici e talk – all’interno del Palazzo dell’Informazione – a performance, momenti di sport e intrattenimento con oltre 100 relatori ed esperti, insieme a oltre 20 campioni dello sport e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di costruire strategie concrete per contrastare bullismo e disagio giovanile.

Tra i momenti centrali dell’iniziativa, la presentazione del nuovo Rapporto nazionale sul disagio giovanile, una ricerca realizzata dall’Osservatorio su migliaia di studenti italiani, che offrirà una fotografia aggiornata del fenomeno e strumenti utili per orientare politiche educative e sociali. Previsto inoltre uno speciale annullo filatelico dedicato alla Maratona Bullismo 2026, simbolo concreto dell’impegno collettivo contro ogni forma di violenza e discriminazione. “La Maratona Bullismo rappresenta una chiamata nazionale alla responsabilità: un’occasione unica per coinvolgere cittadini, giovani, scuole e istituzioni in un grande progetto condiviso di prevenzione e crescita – dichiara Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio – Con la seconda edizione vogliamo portare il tema del disagio giovanile fuori dai luoghi istituzionali e dentro la vita delle persone e nelle piazze. Piazza Mastai diventerà per due giorni il simbolo di un’Italia che sceglie di ascoltare i propri ragazzi e di costruire insieme a loro risposte concrete. La presentazione del nuovo Rapporto nazionale sarà un momento fondamentale per comprendere il fenomeno e agire con maggiore efficacia. Invitiamo tutti a partecipare: solo facendo squadra possiamo trasformare il disagio in energia e i giovani in protagonisti del cambiamento”.

“Lo sport, così come la musica, è uno strumento straordinario di inclusione, rispetto e crescita personale – aggiunge Annalisa Minetti, artista, atleta e Ambassador dell’iniziativa – Con la Maratona del Bullismo vogliamo dare un messaggio forte ai giovani: nessuno deve sentirsi solo o escluso. Condividere questo percorso insieme significa abbattere barriere, costruire fiducia e trasformare le difficoltà in forza. Questa iniziativa è un invito a reagire al bullismo con coraggio, sostenendosi a vicenda e riscoprendo, anche attraverso lo sport, il valore autentico della solidarietà”. Tra i campioni che hanno già confermato la loro presenza alla manifestazione, Annalisa Minetti (Atletica leggera), Alessia Pieretti (Pentathlon moderno), Giusy Versace (Atletica leggera). Alessia Filippi (Nuoto), Stefano Pantano (Scherma), Simone

Venier (Canottaggio), Elisa Blanchi (Ginnastica ritmica), Antonio Fantin (Nuoto), Luigi Busà (Karate), Giulia Quintavalle (Judo), Valerio Aspromonte (Scherma), Antonio Vicino (Canottaggio).

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