Torna RiminiWellness tra massaggi con legno, riflessologia facciale e indoor cycling

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per RiminiWellness2025. Il palcoscenico internazionale dei trend per vivere in forma torna alla fiera di Rimini e sulla Riviera dal 29 maggio al 1° giugno con 6 aree tematiche, oltre 2mila ore di allenamento, 12 palchi e la presenza dei principali trainer e ambassador del settore, una community animata da ambassador, talk e training per un’esperienza unica di scoperta e innovazione sulle discipline più d’avanguardia per l’equilibrio fisico. Tra le nuove tendenze per il benessere integrato massaggi con il legno, riflessologia facciale, metodi e attrezzature per la coordinazione posturale e indoor cycling evoluto. L’evento, firmato Italian Exhibition Group (Ige) – illustra una nota – amplia l’offerta per le discipline olistiche e per le pratiche ad alta e bassa intensità. Tra le tendenze di questa edizione il SoulCycl, esplosa negli Usa negli utlimi anni, sebbene l’indoor cycling è da sempre protagonista a RiminiWellness, dove continuerà anche quest’anno a offrire un’esperienza ad alto tasso motivazionale a ritmo di musica ed effetti di luce. La community Icyff® animerà le 4 giornate di fiera con sessioni di Groupcycling® e Cyclex®, focalizzati su resistenza, tono muscolare e benessere psicofisico. Nell’area brand experience di Les Mills si potranno scoprire gli iconici programmi del brand e le ultime novità, tra cui Les Mills Sprint e Les Mills Rpm, con workout virtuali in loop per gli appassionati del pedalare senza sosta. Il cardio combinato torna con le sessioni di mobility, Hiit training e functional organizzate da Mypersonaltrainer e guidati da otto educator qualificati e di Tamboo, format multisensoriale che fonde ritmo e spiritualità attraverso la percussione. E ancora, Strong nation® porterà Circl Mobility™, allenamento innovativo ad alta intensità e mobilità a ritmo di musica, e Jill Cooper tornerà con i suoi trainer e training – tra cui SuperJump – sul palco di Levissima +, hydration partner della manifestazione. Sui palchi XXL targati R3bel activewear e RiminiWellness si alterneranno oltre 20 lezioni giornaliere, con presenter come Anastasia Alexandridi, Guillermo Vega e Ary Marques, 3 volte campione mondiale di aerobica. Inoltre, Rebel presenterà il suo nuovo progetto creativo PowerFlowers EcoVan, un’esperienza, artistica e sostenibile per rilassarsi e incontrare i presenter. Per chi ama ritmi lenti ma intensi, torna Thepole con la sua area experience dedicata a pole dance e discipline aeree. Al Fif Village debutta anche il contest You On Stage, con la finalissima il giorno d’apertura. L’acqua si conferma protagonista con tipi di allenamento che fondono tecnica, ritmo e benessere. FluidX Flow propone un esercizio unico grazie all’FX Cube, uno strumento riempito d’acqua e regolabile nel peso che sfida il sistema cardiovascolare e i muscoli stabilizzatori. AcquaFly offre un allenamento mirato per migliorare equilibrio, forza e coordinazione. Zumba® sarà presente con le sue divertenti sessioni di Aqua Zumba® per bruciare calorie, affiancate da programmi fitness tradizionali e da Zumba Gold, pensato per un pubblico maturo con movimenti a bassa intensità ma funzionali. RiminiWellness amplia l’offerta olistica e tra le novità spicca l’evoluzione del pilates reformer, la macchina inventata da Joseph Pilates, con l’arrivo in fiera di nuovi modelli studiati per un allenamento ancora più preciso grazie alla presenza dei top brand del settore e a un esclusivo talk di Fif sulla tendenza del TechnoReformer, format che unisce esercizi ispirati al pilates, musica elettronica pulsante e atmosfere immersive. L’Associazione professionisti pilates in Italia (Appi) proporrà un programma gratuito di lezioni di Matwork e attrezzi condotte dai direttori delle principali scuole italiane, con talk su temi professionali come previdenza e apertura di studi, mentre Simona Oberhammer, naturopata e ideatrice del metodo Biotipi Oberhammer, spiegherà come allenarsi secondo il proprio biotipo per un benessere duraturo in un appuntamento dedicato. Debutta Rotaction, sistema innovativo per migliorare simmetria e armonia corporea, integrato con il metodo Loney, ginnastica posturale evolutiva. Nell’oasi del benessere si darà ampio spazio a pratiche olistiche e rituali antichi. Debutta Ubtàna, trattamento ayurvedico Rasayana Chikitsa a base di erbe e farine naturali, noto per proprietà purificanti e anti-age. Fa il suo ingresso Diện Chẩn, riflessologia facciale vietnamita che stimola autoguarigione ed equilibrio energetico. Confermata la presenza di Maderocare™, massaggio non invasivo con strumenti in legno, efficace contro cellulite, ritenzione e tensioni muscolari. Le 2 relax zone offriranno momenti rigeneranti con un’ampia area dedicata ai massaggi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)