9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Torna ‘Striscia la notizia’, da gennaio sarà in prime time

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
‘Striscia la
Notizia’ tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo ufficializza Mediaset in un nota, in cui sottolinea che “l’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci”. 

“La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”, aggiunge la nota Mediaset. Che ancora non svela il giorno della settimana prescelto per l’approdo di ‘Striscia’ in prime time.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
9.9 °
9.5 °
49 %
3.6kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1510)ultimora (1415)sport (48)demografica (47)attualità (29)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati