Torna ‘Striscia la notizia’, in onda dal 22 gennaio: al timone Greggio e Iacchetti

(Adnkronos) –
Torna ‘Striscia la notizia’. Il tg satirico di Antonio Ricci torna in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio, per cinque appuntamenti di prima serata.  

Al timone della nuova edizione, studiata ad hoc da Antonio Ricci per l’approdo in prime time, ci saranno i due conduttori storici del programma Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.  

In attesa della presentazione ufficiale, prevista per venerdì, tutto è molto top secret: non trapelano altre certezze, tranne che il programma manterrà al centro quel mix tra satira e inchiesta che lo ha reso uno dei programmi di maggior successo della storia di Mediaset. Probabile, inoltre, che l’approdo in prima serata favorirà momenti più legati al varietà, sempre ammantati di quell’ironia che è da sempre un marchio di fabbrica del programma.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

