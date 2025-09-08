28.3 C
Torna ‘Tintoria Live’, dal 10 settembre la nuova stagione in una location inedita

(Adnkronos) – Nuove puntate di ‘Tintoria’ in arrivo. Dopo la pausa estiva riparte il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, co-prodotto da The Comedy Club, con i suoi appuntamenti dal vivo. Per questo inizio di stagione, Tintoria cambia location e si sposta ad Hacienda Roma, un nuovo spazio polivalente, a Roma, che ospita eventi e concerti in via dei Cluniacensi 68 in zona Tiburtina. Appuntamento mercoledì 10 settembre con la nuova puntata, il primo ospite è Max Angioni, comico, attore e conduttore. Dagli inizi da animatore alle feste, alla ribalta di Italia’s Got Talent, dai sold out nei teatri a ‘Le Iene’ su Italia Uno, Angioni è un comico della nuova generazione tra i più poliedrici e con Daniele Tinti e Stefano Rapone dialogherà anche sulla sua carriera da attore nel film ‘Esprimi un desiderio’, in sala dal 25 settembre. Tintoria continua tra aneddoti, chicche, retroscena, manie e segreti di tutti quegli ospiti che scelgono i microfoni del podcast comedy più ‘rilassato’ d’Italia, per raccontare tutto quello che non potrebbero raccontare da nessun’altra parte. Con oltre 250 puntate e più di 100 milioni di visualizzazioni e ascolti, Tintoria è ormai diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani, vincendo anche il prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio del pubblico Amazon Music de IL POD.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

