Tornado si abbattono sugli Usa, almeno 34 morti

(Adnkronos) – Almeno 34 persone sono rimaste uccise dai tornado che si sono abbattuti su Missouri, Kansas e altri stati americani. Il bilancio più grave si registra in Missouri con 12 morti, seguito dal Kansas dove almeno otto persone sono rimaste uccise in un maxi tamponamento che ha coinvolto 55 auto a causa di una tempesta di polvere sollevata dal tornado. I diversi tornado che si sono abbattuti sul Mississipi hanno provocato sei morti, secondo quanto riferito dal governatore Tate Reeves. Circa 250mila abitazioni sono rimaste senza elettricità in sette stati, e l’allarme tornado continua anche oggi in Louisiana, Georgia, Tennessee, Florida e Alabama. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)