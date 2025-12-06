13.2 C
Torre di Londra, imbrattata con cibo la teca contenente la Corona Imperiale: 4 arresti

REDAZIONE
(Adnkronos) – Quattro persone sono state arrestate questa mattina nella capitale britannica dopo aver imbrattato con cibo la teca contenente la Corona Imperiale, uno dei Gioielli della Corona custoditi nella Torre di Londra. La polizia è stata chiamata intorno alle 11, e ha fermato quattro persone con l’accusa di danneggiamento. La Jewel House della Torre è stata chiusa al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia. Take Back Power, gruppo di attivisti che si autodefinisce di resistenza civile non violento, ha rivendicato la paternità del gesto affermando di aver agito per rivendicare l’istituzione da parte del governo del Regno Unito di un’assemblea permanente dei cittadini – una “Casa del Popolo” – con il potere di “tassare la ricchezza estrema e rimettere in ordine la Gran Bretagna”. 

Un filmato condiviso dal gruppo sui social mostra un manifestante che estrae un grande vassoio di carta stagnola pieno – scrive la Bbc – di crumble di mela e lo spiaccica sul vetro della teca, quindi un altro che ci rovescia sopra un vassoio di crema gialla. “La democrazia è crollata”, grida un manifestante. “La Gran Bretagna è distrutta. Siamo venuti qui, tra i gioielli della nazione, per riprenderci il potere”, afferma un altro. 

